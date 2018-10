Cristiano Ronaldo fehlt bei Portugal-Länderspielen

Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo scheint neuerlich nicht im Kader von Teamchef Fernando Santos für die kommenden Länderspiele auf. Der Stürmer, der in den vergangenen zwei Matches gefehlt hatte, wurde am Donnerstag auch nicht für die Nations-Cup-Partie in Polen am 11. Oktober sowie das Testspiel drei Tage später gegen Schottland einberufen.

SN/APA (AFP)/ISABELLA BONOTTO Ronaldo scheint nicht im Kader auf