Cristiano Ronaldo positiv auf Coronavirus getestet

Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 35-jährige Fußball-Superstar von Juventus Turin zeige keine Krankheitssymptome und es gehe ihm gut, teilte der portugiesische Verband am Dienstag auf seiner Internetseite mit. Ronaldo werde am Mittwoch beim Nations-League-Spiel Portugals gegen Schweden nicht dabei sein. Portugals Kapitän stand beim 0:0 in der Nations League gegen Frankreich am vergangenen Sonntag in Paris noch 90 Minuten auf dem Platz.

SN/APA (AFP)/JONATHAN NACKSTRAND Ronaldo steht Portugal nicht zur Verfügung