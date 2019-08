Dabbur-Transfer: Sevillas Präsident legt Veto ein

Neue Wende in der Posse um Ex-Salzburg-Stürmer Munas Dabbur. Nun erklärte der Präsident des FC Sevilla, dass er den Israeli nicht ziehen lassen wolle.

Dabbur war um rund 15 Millionen Euro Ablöse von Red Bull Salzburg zum FC Sevilla gewechselt. Inzwischen haben aber ein neuer Sportdirektor und ein neuer Trainer das Sagen. In den ersten beiden Liga-Spielen fand sich der vorjährige Schützenkönig der österreichischen Bundesliga nicht im Kader von Coach Julen Lopetegui. Deshalb stand ein weiterer Transfer noch vor Ablauf der Wechselperiode am 2. September im Raum - was möglich ist, wenn sich der Club mit dem Spieler auf eine Vertragsauflösung einigt.

Girondins Bordeaux mit Trainer Paulo Sousa (er trainierte Dabbur bereits bei Maccabi Tel Aviv) galt als heißester Kandidat im Rennen um den Stürmer. Doch José Castro, der Präsident des FC Sevilla, sprach nun ein Machtwort: "Dabbur wird Sevilla nicht verlassen. Wir sind glücklich mit ihm", verkündete der Club-Boss am Mittwoch.

Quelle: SN