Dänemark will 12.000 Fans bei EM-Spielen erlauben

Die dänische Regierung will im Juni circa 12.000 Fans bei den in Kopenhagen stattfindenden Spielen der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Fußball-EM zulassen. Wie Kulturministerin Joy Mogensen am Donnerstag im TV erklärte, könnten etwa diese Zahl der Plätze im 38.000 Fans fassenden Parken-Stadion belegt werden. Sollte es die Corona-Situation zulassen, sei auch eine Erhöhung denkbar.

SN/APA (AFP)/LISELOTTE SABROE Mindestens 12.000 Fans sollen bei der EM im Parken-Stadion feiern