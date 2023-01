Dank Red Bull Salzburg kassiert auch Rapid Wien kräftig mit

Über Red Bull Salzburg schaffte Max Wöber den Sprung in die Premier League. Wie davon auch Österreichs Rekordmeister aus Wien profitiert.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg (Mamady Diambou wechselt für die kommende Frühjahrssaison leihweise in die Schweiz zum FC Luzern) startet am Donnerstag mit dem ersten Mannschafttraining ab 10.00 Uhr im Trainingszentrum in Taxham in die Frühjahrssaison 2023, die am 3. Februar mit dem Cupschlager im Viertelfinale gegen Sturm Graz in der Red-Bull-Arena beginnt. Am Mittwoch hatte der Kader, nur Kroatiens WM-Teilnehmer Luka Sucic erhielt noch bis 8. Jänner Urlaub, die ersten Leistungstests absolviert. Für den zu Leeds United in die ...