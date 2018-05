"Dann holt Frankfurt ausgerechnet den Hütter"

Im exklusiven Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten" erklärt Adi Hütter, warum er das Angebot der Eintracht annehmen musste.

Auch am Tag nach der Nachricht, dass er beim deutschen Fußball-Traditionsclub Eintracht Frankfurt einen Trainervertrag unterschrieben hat, schüttelte Adi Hütter immer noch fassungslos den Kopf. "Unglaublich, welche Dimensionen meine Unterschrift erreicht hat. Damit habe ich nicht im Entferntesten gerechnet", betonte Noch-Bern-Coach Hütter am Donnerstag im exklusiven Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Für die SN nahm sich Hütter Zeit, die vergangenen aufregenden Stunden noch einmal Revue passieren zu lassen. Beim Blick auf sein Handy traute der Meistermacher von Young Boys Bern und Red Bull Salzburg seinen Augen nicht. "Unzählige Nachrichten und Glückwünsche sind darauf. Ich will auch alle beantworten, aber es wird noch einige Zeit dauern", erklärte Hütter. Unter anderem hatten Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, Salzburgs Sportchef Christoph Freund, der ehemalige Präsident der Salzburger Austria, Rudi Quehenberger, und der Salzburger Meistertrainer von 1997, Heribert Weber, Hütter zum neuen Job gratuliert.

Bewegende Momente spielten sich im Bern-Training am Donnerstagvormittag ab. Seine Meisterkicker applaudierten und vielen Profis standen die Tränen in den Augen. "Es war schwierig, die Fassung zu bewahren, als mich meine Spieler in ihre Arme genommen haben", erzählte Hütter. Er verlasse schweren Herzens Bern, aber diese Chance, einen Job in der Liga des Weltmeisters zu erhalten, musste er nützen. "Vor Beginn der Frühjahrssaison habe ich Werder Bremen noch abgesagt und wollte auch den Job als Nationaltrainer in Österreich noch nicht annehmen, weil ich in Bern eine Heimat gefunden habe. Ich wollte der Stadt und den Fans den Titel schenken", erklärte der 48-Jährige. Aber jetzt sei die Zeit reif gewesen, den Sprung zu wagen.

"Für mich geht ein Traum in Erfüllung"

"Warum hätte ich noch warten sollen. Wer weiß, wann wieder ein Angebot aus der deutschen Bundesliga auf dem Tisch liegt. Viele Trainer suchen einen Job, wollen in der Bundesliga arbeiten, und dann ist ausgerechnet der Adi Hütter, der noch vor vier Jahren Grödig trainiert hat, erste Wahl. Für mich geht ein Traum in Erfüllung", erklärte Hütter, der eine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt hatte. Diese soll eine Million Euro betragen haben.

Gut angelegtes Geld für einen Coach, der innerhalb kürzester Zeit zu einem Toptrainer mit internationalem Format aufgestiegen ist. "Ich hatte vom ersten Gespräch mit Sportdirektor Fredi Bobic das Gefühl, dass ich ganz oben auf der Wunschliste stehe. Das hat man auch an den Reaktionen der Fans erkannt. Da gab es nach der Vertragsunterzeichnung am Clubgelände viel Applaus. Die Vorschusslorbeeren sind groß", erzählte der ehemalige Bullen-Trainer.

Aber Hütter weiß auch, dass Frankfurt ein heißes Trainerpflaster ist. Das hatte 1995 selbst Champions-League-Sieger Jupp Heynckes zur Kenntnis nehmen müssen. Nach nur neun Monaten kam es vorzeitig zur Trennung.