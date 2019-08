Österreich hat einen weiteren Spieler in der englischen Fußball-Premier-League. Defensivmann Kevin Danso wechselt vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg zu Southampton. Das gaben die beiden Clubs am Freitag bekannt. Für Danso ist es eine Rückkehr, war er doch von seinem sechsten bis 15. Lebensjahr in England aufgewachsen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kevin Danso vor weiterem Karriereschritt