Das finanzkräftige Fußballland China lockt große Namen an

In China boomt der Profifußball, Investoren buttern viele Millionen in die Spitzenclubs des Riesenlandes, die große Stars aus Europas Ligen mit fürstlichen Gehältern ins Land locken. Eine Auswahl:

SN/AFP Verbissen: Carlos Tevez am 21. Juni 2017 bei Shanghai Shenhua.

Carlos Tevez - 9,5 Millionen Euro pro Treffer

2017 unterschrieb der argentinische Nationalteamspieler Carlos Tevez für ein Jahr in Schanghai und sollte dafür rund 38 Millionen Euro verdienen. Der Deal machte den Stürmer zum weltweit bestbezahlten Fußballer und natürlich hatte der Verein dementsprechend große Hoffnungen in den damals 32-Jährigen. Nur: die wurden nicht erfüllt! Gerade einmal 16 Spiele und vier Tore gingen auf Tevez' Konto, das macht umgerechnet 9,5 Millionen Euro pro Tor. Sein China-Intermezzo hat der Argentinier inzwischen wieder beendet. Tevez ist in die Heimat zu seinem Stammclub Boca Juniors nach Buenos Aires zurückgekehrt.