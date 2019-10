Wie der Torjäger von Red Bull Salzburg ein Schlafhormon stimuliert, um vor großen Spielen wie gegen Napoli besser zu regenerieren.

"Erling ist bereit", sagte Trainer Jesse Marsch und räumte am Dienstag damit alle Zweifel aus dem Weg, der Toptorjäger der Bullen sei nach seiner mehrwöchigen Spielpause gegen Napoli nicht in Topform. Einen Erling Braut Haaland in Torlaune wird es auch ...