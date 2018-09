Von "Totalausfall" bis "Dosenschießen": Pressestimmen nach der Überraschung im Stallduell.

In Leipzig ist nach der 2:3-Pleite gegen den Partnerclub aus Salzburg Feuer am Dach: Trainer Ralf Rangnick kündigte am Freitag Strafen gegen einige Spieler an, die sich in der Spielvorbereitung unprofessionell verhalten haben sollen: "Ich hab die Dinge leider erst heute erfahren. Dann hätte ich nicht in der Halbzeit drei Mal gewechselt, sondern schon vor dem Spiel", sagte Rangnick.

Der Coach, der auch als Sportdirektor von RB Leipzig fungiert, musste selbst aber auch harte Kritik einstecken. "Das ging voll in die Dose, Herr Rangnick", titelte "Bild" unter einem unvorteilhaften Foto des "Professors". Und weiter im süffisanten Ton: "Das war ja fast schon Dosenschießen!"

Salzburg-Trainer Marco Rose hingegen lächelt zufrieden aus dem Boulevardblatt, unter der Schlagzeile "Der Rose-Triumph" wird nicht mit Lob für die taktische Meisterleistung des gebürtigen Leipzigers gespart. Auch in der Vorbereitung habe der 42-Jährige nichts dem Zufall überlassen, wussten die "Bild"-Schreiber: Die Dachterrasse des Mannschaftshotels, ein beliebter Party-Treffpunkt, habe er in weiser Voraussicht in der Nacht vor dem Spiel sperren lassen.

"Verkehrte Welt im Dosenfußball", schrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Der "Spiegel" brachte es in seiner Online-Ausgabe auf einen kurzen Nenner: "RB verliert gegen RB. Stallorder nein, geschenkte Tore ja."

Die "Leipziger Volkszeitung" vergab gleich an fünf RB-Akteure (Upamecano, Konaté, Mukiele, Bruma, Augustin) die schlechteste Note und zog dieses Fazit: "Totalausfall und Mentalitätsprobleme. Vom eigenen System geschlagen. Schwach wie selten. Der österreichische Ausbildungsverein war deutlich stärker als der Bundesligist."

Thema war in den deutschen Medien auch die Salzburger Anhängerschaft. "Pyrotechnik und Hass-Gesänge" beobachtete die "Bild". Einige Fans zeigten mit der T-Shirt-Aufschrift "RR-Hater" ihre Abneigung gegen Ralf Rangnick, weil dieser bereits 17 Spieler von Salzburg nach Leipzig gelotst hat. Sportdirektor Christoph Freund sagte: "Es ist toll, wenn uns so viele Fans begleiten. Aber die Art, wie sich manche von ihnen in Leipzig verhalten und ausgedrückt haben, ist nicht zu akzeptieren und entspricht nicht unseren Werten."

Quelle: SN