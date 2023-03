"Das ist Fußball für Österreich"

Drei Mal hat Österreichs Nationalmannschaft bisher an EM-Endrunden teilgenommen. Und es war nicht immer notwendig, gut in die Qualifikation zu starten. Ein Rückblick auf die Startphase.

Am Freitag hat für das ÖFB-Nationalteam die Qualifikation für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland mit dem Spiel gegen Aserbaidschan (die Partie der Gruppe F war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet) begonnen. Für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der gegen den Außenseiter erstmals in einem Qualifikationsspiel auf der Bank der Österreicher saß, heißt es nun liefern. Sollte sich Österreich nicht für die Endrunde qualifizieren, wäre das ein Rückschlag für den heimischen Fußball. In den vergangenen beiden Endrunden waren die Österreicher nämlich ...