Das Juwel von Red Bull Salzburg: Seiwald nimmt weiter Schwung auf

Mit 20 Jahren gehört Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald bei Red Bull Salzburg schon zu den Führungskräften. Der Kuchler hat sich in einem Jahr auch enorm entwickelt.

Am 21. November 2020 feierte Nicolas Seiwald sein Bundesligadebüt für Österreichs Meister Red Bull Salzburg. Ein Jahr später ist das Toptalent des österreichischen Fußballs aus der Stammformation der Bullen nicht mehr wegzudenken. Mehr noch: Der 20-jährige Mittelfeldspieler schaffte auch den Sprung in die österreichische Nationalmannschaft. Dort feierte der Kuchler am 12. November 2021 beim 4:2 in der WM-Qualifikation gegen Israel sein Debüt. Vor dem Heimspiel am Samstag in der Bundesliga gegen die Admira nahm der Senkrechtstarter noch einmal Schwung auf.

Mit zwei Siegen in der WM-Qualifikation gegen Israel und die Republik Moldau im Gepäck kehrte Seiwald nach Salzburg zurück. In beiden Partien war der Youngster in der Startformation von ÖFB-Teamchef Franco Foda gestanden. Es ist davon auszugehen, dass Seiwald auch aus der ÖFB-Auswahl bald nicht mehr wegzudenken ist. In Salzburg startete der Kuchler in dieser Saison von null auf einhundert durch. Trotz seiner Jugend zählt Seiwald schon zu den Führungsspielern und stand auch in allen Pflichtspielen des Meisters auf dem Platz. Auch Salzburg-Trainer Matthias Jaissle setzt weiter auf die Dynamik und Zweikampfstärke des Saisonaufsteigers. "Wir steuern die Belastung richtig. Er ist topfit und es ist doch eine coole Geschichte für ihn, dass er alle drei Tage ein Spiel hat", sagte der Deutsche, der nach seiner Coronainfektion am Samstag wieder auf der Trainerbank sitzen kann.

Den Schwung vom Nationalteam will Seiwald auch in die Liga und dann in das Spiel in der Champions League am Dienstag in Lille mitnehmen. "Es ist schon alles ziemlich schnell gegangen. Ich kann mich noch an mein Debüt in der Liga gegen Sturm erinnern, als wir verloren haben. Es ist ein super Gefühl, jetzt schon so viele Spiele bestritten zu haben", erzählte Seiwald, der auch betonte: "Ich trete jetzt noch selbstbewusster auf als vor einem Jahr und auch im technischen und taktischen Bereich habe ich mich weiterentwickelt." Jaissle konnte den Aussagen von einem seiner Musterschüler nur zustimmen.

Jaissle ist auch überzeugt, dass die Partie in der Champions League am Dienstag gegen den französischen Meister Lille noch nicht in den Köpfen seiner Spieler ist: "Es zeichnete uns auch schon in den vergangenen Monaten aus, dass wir immer die nächste Aufgabe mit hoher Konzentration gut bewältigt haben."