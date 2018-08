Das nächste Bullen-Juwel stellte sich mit einem Traumtor vor

Patson Daka erzielte beim 2:0 gegen Austria Wien seinen ersten Bundesliga-Treffer für Salzburg - und wird von Scouts bereits als nächster potenzieller Millionentransfer gehandelt.

Fünf Pflichtspiele, fünf Siege: Fußballmeister Red Bull Salzburg setzt zum Saisonstart die Maßstäbe. Auch beim verdienten 2:0-Heimsieg in dem intensiv geführten Bundesliga-Schlagerspiel am Samstag gegen Austria Wien waren die Bullen eine Klasse für sich. Ein Sieg, an dem auch Trainer Marco Rose Gefallen gefunden hat. "Es war eine Topleistung meiner Mannschaft von A bis Z. Wir waren extrem präsent, laufstark und haben auch unsere Chancen verwertet", erklärte der Deutsche und meinte im Rückblick auf das 3:0 in der Champions-League-Qualifikation gegen Shkendija Tetovo: "Dinge, die am Mittwoch noch nicht so gut gelaufen sind, wurden diesmal viel besser umgesetzt."

Gefallen hat den 10.700 Zuschauern in der Red-Bull-Arena auch der Führungstreffer durch Patson Daka in der 38. Minute. Nach einem Abschlag gewann Salzburgs Innenverteidiger Marin Pongracic das Kopfballduell, und Munas Dabbur bediente den schnellen Daka, der von der Strafraumgrenze den herausstürmenden Austria-Keeper Patrick Pentz mit viel Übersicht und noch mehr Gefühl überhob.

Es war der erste Bundesliga-Treffer des Bullen-Juwels, der nun so richtig durchstarten will. Von Trainer Rose erhält Daka mehr Einsatzminuten als noch in der vergangenen Saison - und der 19-jährige Nationalteamspieler aus Sambia zahlt mit starken Leistungen zurück. "Das Vertrauen, das mir vom Trainer entgegengebracht wurde, hat mir heute viel Selbstvertrauen gegeben. Beim Tor habe ich gewusst, dass ich diesen Treffer jetzt machen muss", sagte Daka nach dem Schlusspfiff und lobte die gesamte Mannschaft: "Unser Teamspirit, unsere Disziplin und unser Selbstvertrauen sind sehr groß. Der Sieg ist eine tolle Motivation für die nächste Spiele."

Im Jänner 2017 war der pfeilschnelle Stürmer nach Salzburg gekommen, um mit der U19 gleich den Titelgewinn in der Youth League zu feiern. Der Torschütze im Finale gegen Benfica Lissabon? Patson Daka, wer sonst! Kurz später wurde ihm eine große Ehre zuteil, als er zu Afrikas Nachwuchskicker des Jahres gewählt wurde. Inzwischen hat der 19-Jährige für Sambia 15 A-Teamspiele bestritten und zählt bei Red Bull Salzburg zu jenen Profis, denen von Experten eine internationale Karriere vorausgesagt wird. Nach Spielern wie Diadie Samassekou und Amadou Haidara gilt Daka als nächster potenzieller Millionentransfer der Bullen. Lob kam nach seinem Traumtor auch von Trainer Rose: "Patson arbeitet sich nach und nach in die Mannschaft, hat seine Qualitäten bereits gegen den LASK gezeigt. Es ist aber noch viel Potenzial nach oben."

Gäste-Coach Thomas Letsch, unter dem Daka einst beim FC Liefering sein Können gezeigt hatte, konnte die Niederlage der Austria nur noch akzeptieren: "Wir haben Salzburg in der ersten Hälfte teilweise vor Probleme gestellt, aber ohne Torchancen herauszuarbeiten. In der zweiten Hälfte hat sich die Qualität von Red Bull durchgesetzt. Sie haben die totale Power, sind ein extrem hohes Tempo mit und ohne Ball gegangen."