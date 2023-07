Das Wunderkind brilliert und bringt Red Bull Salzburg in schwierige Lage

Fußballmeister Red Bull Salzburg muss weiter auf die Rückkehr des israelischen "Wunderkinds" Oscar Gloukh warten. Der Ideengeber setzt bei der Unter-21-EM die entscheidenden Akzente.

Am Dienstag steht für Red Bull Salzburg das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 auf dem Programm. Auf der Sportanlage in Saalfelden (18 Uhr) testen die Bullen gegen den polnischen Vizemeister Legia Warschau. Weiter verzichten muss Salzburg-Trainer ...