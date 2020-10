David Alaba soll sich mit Juventus einig sein

Kein Tag ohne neue Entwicklungen in der Causa Alaba & Bayern: Italienische Medien berichten, dass der ÖFB-Star in Verhandlungen mit Juventus Turin stehe und man sich weitgehend einig über einen Wechsel sei.

Demnach könnte Alaba kommenden Sommer nach Turin übersiedeln und damit nach Ablauf seines Vertrags bei den Bayern ablösefrei seinen bisherigen Arbeitgeber verlassen. Eine Verlängerung in München schließe der 28-Jährige aus. "Mediaset" berichtet außerdem, dass sogar ein Wechsel in der Winterpause denkbar sei. Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidžić gab sich zuletzt in dem Wechselpoker versöhnlich: "Wir werden David kein Ultimatum setzen, wir werden da keine Spielchen spielen. Wir wissen alle, was wir an David haben, und versuchen, ihn zu überzeugen."

Quelle: SN