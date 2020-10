Debakel für Liverpool und Manchester United

Für Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United und den aktuellen Meister Liverpool hat es am Sonntag in der vierten Premier-League-Runde heftige Debakel gesetzt. Während United zuhause gegen LASK-EL-Gegner Tottenham mit 1:6 unterlag, kamen die "Reds" am Abend bei Aston Villa mit 2:7 unter die Räder. Gewonnen hat Rapids EL-Gegner Arsenal, nämlich 2:1 gegen Sheffield United. Ralph Hasenhüttls Southampton bezwang West Bromwich mit 2:0, Leicester bezog die erste Niederlage.

Villa-Stürmer Ollie Watkins war mit drei Toren in der ersten Hälfte (4., 22., 39.) der Matchwinner in Birmingham. In der zweiten Halbzeit hatte der Stürmer sogar einen vierten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber frei vor Liverpools Keeper Adrian. Für das angriffslustige Team aus Birmingham trafen außerdem John McGinn (35.), Neuzugang Ross Barkley (55.), der auf Leihbasis von Chelsea gekommen war, und Grealish mit einem Doppelpack (66., 75.). Mohamed Salah (33., 60.) erzielte beide Treffer für die in der Abwehr ungewohnt schwachen Gäste. Zuletzt hatte Liverpool vor über 57 Jahren sieben Gegentore kassiert: Im April 1963 verlor der Club gegen Tottenham ebenfalls mit 2:7.

Eben dieses Tottenham hatte wenige Stunden zuvor die "Red Devils" aus Manchester in deren eigenem Stadion düpiert. Eine halbe Minute war in Old Trafford gespielt, als das Heimteam einen Foul-Elfmeter zugesprochen bekam, den Bruno Fernandes (2.) zum 1:0 nutzte. Es war der einzig positive Moment für die "Red Devils" in 45 Minuten, die mit 1:4 im höchsten Halbzeit-Rückstand für United seit Start der Premier League 1992 enden sollten.

Tanguy Ndombele (4.) und Son Heung-min (7.) drehten die Partie für die Gäste aus London, ehe sich United-Angreifer Anthony Martial in der 28. Minute eine Tätlichkeit leistete und vom Platz flog. Danach trafen Harry Kane (31.), Son (37.), Serge Aurier (51.) und erneut Kane (79./Elfmeter) für die Gäste, was schließlich ein "Tennis-Ergebnis" zur Folge hatte.

In der Premier-League-Tabelle rangiert Aston Villa, das ein Spiel weniger absolviert hat als Liverpool, nun vor den "Reds" auf dem zweiten Platz. Die Klopp-Elf, die zuvor drei Liga-Siege in Serie eingefahren hatte, ist trotz der Pleite noch Fünfter. Tabellenführer nach vier Siegen aus vier Spielen ist Liverpools Lokalrivale Everton.

Auch der Auftaktgegner von Rapid in der Europa League, Tottenhams Lokalrivale Arsenal, kam zum nächsten Erfolgserlebnis. Gegen Sheffield United agierten die "Gunners" fast eine Stunde lang harmlos, bis Trainer Mikel Arteta mit Offensivspieler Nicolas Pepe in der 58. Minute den Sieg einwechselte. Bukayo Saka (61.) und Pepe (64.) schossen Arsenal 2:0 in Führung, der Anschlusstreffer von David McGoldrick (83.) kam für Sheffield zu spät.

Hasenhüttls "Saints" gewannen ihr Heimspiel gegen das weiter sieglose West Bromwich Albion mit 2:0 (1:0) und schoben sich ins Tabellenmittelfeld vor. Moussa Djenepo (41.) und mit einem herrlichen Volley Oriol Romeu (69.) erzielten die Tore beim zweiten Erfolg hintereinander.

Leicester City gab in der vierten Runde erstmals Punkte ab. Die Foxes unterlagen West Ham United zu Hause mit 0:3 (0:2). Der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs saß bei den Gastgebern auf der Ersatzbank.

Quelle: Apa/Ag./Dpa