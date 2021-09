Demir wieder in der Startelf, Barcelona-Coach Koeman nach Nullnummer weiter unter Druck

Während die beiden Clubs aus der Hauptstadt als Spitzenduo in die siebente La-Liga-Runde am Wochenende gehen, herrscht beim dritten spanischen Großclub Frust. Trainer Ronald Koeman erwarten nach dem nächsten Rückschlag mit dem FC Barcelona weitere öffentliche Diskussionen um seine Zukunft. Am Donnerstag musste sich Barca gegen Cadiz mit einem 0:0 begnügen, das Wiener Talent Yusuf Demir war in der ersten Halbzeit im Einsatz.

SN/APA/AFP/CRISTINA QUICLER Koeman steht bei Barcelona vor dem Aus