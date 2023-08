Der Druck soll die Deutschen beflügeln

Das DFB-Team muss gegen Südkorea das drohende WM-Aus verhindern. Den Gegner bremst die traditionelle Hierarchie.

"Wir haben überwiegend gute Stimmung", sagte die deutsche Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Gruppen-Finale bei der WM in Australien und Neuseeland. Nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien droht dem EM-Finalisten und WM-Mitfavoriten ein böses Erwachen. Mit einem Sieg am Freitag (12 Uhr) gegen Südkorea wären Alexandra Popp und Co. diese Sorge vorerst los.

Der DFB-Tross ist jedenfalls gewarnt: 2018 warfen die südkoreanischen Männer den damaligen Titelverteidiger Deutschland mit einem 2:0 sensationell schon in der Vorrunde aus dem WM-Turnier. Auch das überraschende Ausscheiden von Brasilien zeigte, dass alles möglich ist.

"Wir müssen jetzt gewinnen. Ich glaube, dass der Druck auch immer ein bisschen dazugehört, um seine Leistung abzurufen", sagte Deutschlands Mittelfeld-Abräumerin Lena Oberdorf. "Wir aus Wolfsburg kennen diese Situation aus der Champions League. Wir gehen da rein, wir wollen gewinnen, und wir wollen natürlich ins Achtelfinale einziehen", ergänzte die 21-Jährige, die auf dem Platz stets resolut vorangeht. Auch Außenverteidigerin Chantal Hagel erklärte: "Wir versuchen, den Druck einfach in Energie umzumünzen, damit wir da gut in unser Spiel hineinkommen."

Rechenspiele für den Aufstieg

Leistet Kolumbien im Parallelspiel gegen Marokko Schützenhilfe, genügt der DFB-Elf möglicherweise sogar ein Unentschieden. Selbst eine Niederlage gegen das bisher tor- und sieglose Südkorea mit maximal vier Toren Unterschied würde reichen, wenn Kolumbien gegen Marokko gewinnt. Solche Rechenspiele hätten sich die Vize-Europameisterinnen nach ihrem lockeren 6:0-Auftakterfolg gegen Marokko gerne erspart.

Helfen soll nun der Teamgeist, wie Voss-Tecklenburg betont: "Wir haben so ein gutes Miteinander bei uns, wir sprechen die Dinge klar an, wir sprechen sie kritisch an, aber wir sprechen sie auch sachlich an. Wir bleiben bei uns. Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, und wir gehen die nächsten Schritte zusammen."

"Junge Spielerinnen dürfen älteren nichts sagen"

Der Umgang zwischen den Spielerinnen dürfte beim Gegner ein anderer sein. Trainer der Südkoreanerinnen ist ein Deutscher: Colin Bell hat 2015 mit dem FFC Frankfurt die Women's Champions League gewonnen. Beim Job in Ostasien sind es weniger die sportlichen Herausforderungen, die es ihm nicht einfach machen, sondern Gesellschaft und Tradition: "In Korea ist die Hierarchie wichtig", erklärte er in einem Interview mit "Sport Bild". "Junge Spielerinnen dürfen älteren nichts sagen. Das ist ein Problem auf dem Platz." Auch auf seine Ausführungen als Cheftrainerernte er nur stummes Nicken von den Spielerinnen - ein Nachfrage würde seine Autorität in Frage stellen. Diese Besonderheiten hat der seit 2019 in Südkorea tätige Bell auch schon seinen Kollegen beim Männer-Nationalteam erklärt: Mit Jürgen Klinsmann und seinem österreichischen Assistenten Andreas Herzog hat er sich ausführlich ausgetauscht.

Ebenfalls nicht leistungsfördernd für den Coach ist das Ligasystem in Südkorea. Dort gibt es keinen Absteiger. Die Folge: "Meine Spielerinnen denken: Gewinnen ist schön, aber verlieren ist nicht schlimm", klagt Colin Bell. Dennoch sollte das deutsche Team sich nicht in Sicherheit wiegen: Mit So-yun Ji hat er eine Stürmerin, die acht Jahre Erfahrung beim Chelsea mitbringt. Zwei weitere Akteurinnen sind aktuell in England Super League tätig. Und als "Geheimwaffe" hat er die 36-jährige Eun-sun Park in die Nationalmannschaft zurückgeholt. Ihr wichtigstes Attribut laut Bell: "Sie ist groß, 1,80 Meter. Alle anderen sind kleiner."

Damit überragt sie sogar die kopfballstarke deutsche Kapitänin Alexandra Popp (1,74 m). Die hat ein einfaches Erfolgsrezept, damit es wieder aufwärts geht: "Nach vorn brauchen wir wieder die Leichtigkeit wie gegen Marokko."