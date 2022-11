Der Emir von Katar: Keiner ist so gut vernetzt wie er

Bei der Wahl seiner wirtschaftlichen und politischen Partner ist der 42 Jahre alte Scheich nicht zimperlich.

Fünf Jahre sind vergangen, seit Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Bahrain das Emirat Katar "zu Wasser, zu Lande und in der Luft isolieren" wollten. Doha war ihnen zu eigenständig, zu unabhängig und zu erfolgreich geworden. 13 Forderungen hatten die Nachbarn. So sollte Emir Tamim bin Hamad Al Thani den als zu liberal und kritisch empfundenen Fernsehsender Al Jazeera schließen und seine Beziehungen zum Iran abbrechen. Erst dann würde man die Blockade, mit der auch die WM in Katar verhindert werden sollte, ...