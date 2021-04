Der FC Bayern hat das Verlieren verlernt

Champions League: Warum die Münchner als Favorit in das Viertelfinalduell mit PSG gehen.

Bayern München gegen Paris Saint-Germain heißt eines der großen Schlagerspiele im Viertelfinale der Fußball-Champions-League. Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finalduells, das der deutsche Rekordmeister durch ein Tor von Kingsley Coman knapp mit 1:0 für sich entscheiden konnte.

Warum diesmal beim Aufeinandertreffen der beiden Offensivkünstler am Mittwoch in der Allianz-Arena mehr Tore garantiert sind und welche eindrucksvolle Serie die Münchner ausbauen können, haben die SN in folgenden drei Punkten zusammengefasst:

1. Die Bilanz ist negativ, außerhalb ...