Der offizielle Spielball der WM ist "Al Rihla"

Der offizielle Spielball der Fußball-WM 2022 in Katar heißt "Al Rihla", was "Reise" bedeutet. Laut Weltverband FIFA steht der Ball, traditionell angefertigt von adidas, für "Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers". Der nahtlose Ball ist in Weiß gehalten. Auf der gerillten Oberfläche befinden sich entlang der geometrischen Seitenteile blaue und orange-rote Schattierungen.

