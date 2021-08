Der schlimmste Tag für Red Bull Salzburg: 7:0 entlockte Pacult nur ein Schmunzeln

Mit Peter Pacult als Trainer fertigte Rapid 2008 Red Bull Salzburg 7:0 ab. Mit Austria Klagenfurt kehrt Pacult am Samstag in die Red-Bull-Arena zurück und er erinnert sich an diesen unvergesslichen Tag.

SN/gepa Marc Janko und Giovanni Trapattoni waren 2008 fassungslos, als Rapid 7:0 gegen Red Bull Salzburg siegte.