Der Star von Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, steht vor dem nächsten Coup

Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi reist als Seriensieger zum deutschen Nationalteam.

Mit dem 1:0 in Hartberg bleibt Red Bull Salzburg in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga weiter ohne Punktverlust. Der Serienmeister wird nun auch zum Seriensieger. Und die Bullen gewinnen auch dann, wenn Topstürmer Karim Adeyemi, wie in Hartberg, nicht trifft. Der Youngster reist trotzdem mit viel Selbstvertrauen zum deutschen Nationalteam. Ein Legionär aus der österreichischen Bundesliga als Hoffnungsträger beim viermaligen Weltmeister - DFB-Bundestrainer Hansi Flick muss mehr als überzeugt sein von der Stärke des 19-Jährigen.

In Hartberg lief ...