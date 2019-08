Deutsche Behörden entlasten HSV-Profi Jatta

Im Wirrwarr um Fußball-Profi Bakery Jatta vom Hamburger SV deutet sich möglicherweise eine Wende an. Zwei Tage vor dem Cup-Spiel des deutschen Fußball-Zweitligisten sind die Zweifel an der Identität des Offensivspielers geringer geworden. Die Bremer Innenbehörde teilte dem "Hamburger Abendblatt" am Freitag Einzelheiten zur Einreise Jattas mit.

SN/APA (dpa)/CHRISTIAN CHARISIUS Jatta in den Unterlagen seit fünf Jahren gelistet