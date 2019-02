Deutsche Bundesliga: Eintracht im Topspiel gegen Gladbach

Auf Eintracht Frankfurt wartet nach dem turbulenten 2:2 in der Europa bei Schachtar Donezk in der deutschen Fußball-Bundesliga der nächste Gradmesser. Am Sonntag steht für den Tabellenfünften das Topspiel gegen den Dritten Borussia Mönchengladbach an. Die Eintracht will mit einem Heimsieg das von Leverkusen angeführte Verfolger-Paket weiter hinter sich lassen.

SN/APA (dpa)/MARIUS BECKER Frankfurts Rebic gegen Goalie Yann Sommer