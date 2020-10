Deutsche Bundesliga: Frankfurt vorläufig Erster, Lainer und Kalajdzic treffen

Trainer Adi Hütter und Eintracht Frankfurt haben sich vorübergehend an die Tabellenspitze in der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Frankfurter feierten in der 3. Runde am Samstag einen 2:1-Heimsieg gegen Hoffenheim. Beim 3:1 von Mönchengladbach in Köln glänzte Stefan Lainer als Torschütze. Dortmund gab sich gegen Freiburg keine Blöße und gewann 4:0. Aufsteiger Stuttgart und Bayer Leverkusen trennten sich 1:1. Werder Bremen besiegte Arminia Bielefeld 1:0.

SN/gepa pictures Stefan Lainer nickte für die Gladbacher Borussia ein.