Deutsche Bundesliga könnte am 9. Mai Spielbetrieb starten

Die Tendenz für eine Fortsetzung der deutschen Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga geht laut Informationen der "Bild"-Zeitung Richtung 9. Mai. Dieser Termin sei wahrscheinlicher als eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes schon am 2. Mai, sollen DFB-Vertreter in einer Videositzung am Donnerstag gesagt haben. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, hieß es.

SN/APA (dpa)/Rolf Vennenbernd Derzeit steht der Betrieb noch still

Zuständig für eine Terminierung in den beiden höchsten Spielklassen ist allerdings die Deutsche Fußball Liga (DFL). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) orientiert sich mit seinen Planungen für die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga daran. Die deutschen Profiligen haben ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Krise bis mindestens 30. April unterbrochen. Ziel ist es, die Saison bis 30. Juni abzuschließen. Vorerst wären Spiele aber nur ohne Zuschauer im Stadion möglich. Quelle: Apa/Dpa