Muskelfaserriss bei Davies - WM-Teilnahme "nicht in Gefahr"

Bayern Münchens Außenverteidiger Alphonso Davies hat sich im Bundesligaspiel bei Hertha BSC (3:2) am Samstag einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit. Der 22-Jährige fehlt damit in den letzten beiden Bundesligaspielen der Münchner in diesem Jahr gegen Werder Bremen am Dienstag und beim FC Schalke 04 am Samstag. Die WM-Teilnahme sei für den kanadischen Nationalspieler aber "nicht in Gefahr".

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Davies zog sich Muskelfaserriss zu