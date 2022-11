Nagelsmann traut diese Saison Bayern Titel-Triple zu

Aus Sicht von Coach Julian Nagelsmann kann Bayern München in dieser Saison alle möglichen Titel gewinnen. "Wir müssen so weiterspielen wie jetzt, dann haben wir auch die Chance, alle Titel zu gewinnen, die wir gewinnen können", sagte der 35-Jährige. Die Bayern gehen in der Fußball-Bundesliga als Tabellenführer in die Winterpause. In der Champions League erreichten die Münchner souverän das Achtelfinale und treffen dort auf Paris St. Germain. Im Cup stehen sie im Achtelfinale.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Julian Nagelsmann traut Bayern Erfolg auf allen Linien zu