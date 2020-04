Im Raum um Frankfurt soll die Saison in wenigen Wochen Spielzeit beendet werden. Wie kann dieser logistische Gewaltakt in der Liga des vierfachen Weltmeisters gelingen?

Die seit März andauernde Spielpause bringt die deutschen Bundesligisten immer mehr in Bedrängnis. Obwohl viele Spieler und Betreuer in der Coronakrise auf Teile ihres Gehalts verzichten, wird das Geld in den Clubkassen von Tag zu Tag weniger. Um nicht in ...