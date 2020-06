Deutsche Bundesliga verliert 150 Millionen Euro TV-Gelder

Die deutsche Fußball-Bundesliga verliert nach einem "Kicker"-Bericht wegen der Coronavirus-Pandemie 150 Millionen Euro an TV-Geldern. Statt mit Zahlungen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro aus dem laufenden Medienvertrag dürften die 36 Vereine der Bundesliga und der 2. Bundesliga in der Saison 2020/21 nur mit 1,2 Milliarden Euro kalkulieren, berichtete das Magazin.

SN/APA (dpa)/Jan Woitas Finanzielle Einbußen für die Bundesligavereine