Deutsche mit Linienflug samt Botschaft zu Test in den Oman

Zehn Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Japan hat der deutsche Fußball-Bundestrainer Hansi Flick seine 26 Akteure für die Endrunde in Katar am Sonntag in Frankfurt versammelt. Montagmittag (13.30 Uhr) erfolgt per Linienflug die Abreise nach Maskat in den Oman. Der verwendete Lufthansa-Airbus werde einen Slogan für Diversität tragen, gab der DFB am Sonntag bekannt. Am Mittwoch (18.00 Uhr/live RTL) steht dann der letzte WM-Test des Weltmeisters von 2014 gegen den Oman an.

SN/APA/dpa/Jan Woitas Flick hat sein Team beisammen