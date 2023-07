Deutsche Spielerinnen mit Gesten für verletzte Spielerinnen

Drei Nationalspielerinnen des deutschen Nationalteams verpassen verletzungsbedingt die WM. Ihre Kolleginnen dachten mit einer schönen Geste an sie.

Die bei der WM verletzt fehlende Giulia Gwinn hat sich über die rührende Trikot-Botschaft ihrer Teamkolleginnen nach dem 6:0 gegen Marokko gefreut. "Da wird man ein bisschen emotional, weil man das Gefühl hat, sie sind am anderen Ende der Welt, aber denken trotzdem an einen", sagte die 24-Jährige in ihrer Rolle als ZDF-Expertin am Montag.

Trikot-Geste für Giulia Gwinn

Nationalspielerin Klara Bühl hatte nach der Partie ein Trikot mit Gwinns Namen angezogen. Auch an die ebenfalls verletzt fehlenden Carolin Simon und Linda Dallmann schickte die DFB-Auswahl eine solche Botschaft.

"Das zeichnet uns als Team aus", sagte Gwinn. "Das bedeutet mir sehr viel." Die Bayern-Spielerin fehlt nach einem Kreuzbandriss wie auch Dallmann (Syndesmosebandriss) bereits länger. Simon hatte im letzten Testspiel vor der WM gegen Sambia einen Kreuzbandriss erlitten.