Deutsche Zusammenkunft vor Abreise zu Oman-Testspiel

Zehn Tage vor dem WM-Auftaktspiel gegen Japan hat der deutsche Bundestrainer Hansi Flick seine 26 Akteure für die Endrunde in Katar am Sonntag in Frankfurt versammelt. Mario Götze, Kevin Grupp, Matthias Ginter und Christian Günter waren am Sonntag noch im Bundesliga-Einsatz und wurden daher für den Abend erwartet. Am Montag erfolgt die Abreise nach Maskat, am Mittwoch (18.00 Uhr, live RTL) steht der letzte WM-Test des Weltmeisters von 2014 gegen den Oman an.

SN/APA/AFP/DANIEL ROLAND Hansi Flick steht vor seinem ersten WM-Turnier mit Deutschland/Archiv