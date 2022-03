Deutschen droht Hammergruppe bei Fußball-WM

Die Mannschaft von Hansi Flick hofft auf ein glückliches Händchen von Lothar Matthäus.

Knapp acht Monate vor Beginn der WM in Katar blickt Österreich am heutigen Freitag wehmütig, die Fußballwelt dafür erstmals gespannt nach Doha, wo ab 18 Uhr (live ORF 1) die Auslosung stattfindet. Bei den Topfavoriten gibt es allen voran für Deutschland eine große Bandbreite an hochkarätigen Gegnern bereits in der Gruppenphase. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hofft dabei auf ein glückliches Händchen von Lothar Matthäus. Da die DFB-Elf vom Ex-Weltmeister nur aus Topf zwei gezogen wird, ist ihr eine ...