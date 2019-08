Das Play-off-Rückspiel zur Fußball-Champions-League des LASK am Mittwoch gegen Club Brügge wird vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleitet. Im von Polen Szymon Marciniak gepfiffenen Hinspiel in der Vorwoche in Linz hatte es vor dem entscheidenden 1:0 der Belgier eine umstrittene Elfmeter-Entscheidung des Unparteiischen und seines Video Assistant Referees (VAR) gegeben.

SN/APA (AFP/Archiv)/GABRIEL BOUYS Am Mittwoch pfeift Felix Brych