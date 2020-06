Deutscher Drittligist Kaiserslautern stellt Insolvenzantrag

Der deutsche Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit. "Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen", sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in der Mitteilung des vierfachen Landesmeisters (zuletzt 1998).

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Der 1. FC Kaiserslautern befindet sich in finanziellen Nöten