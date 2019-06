Deutschland besiegte China zum Frauen-WM-Auftakt 1:0

Deutschlands Fußball-Nationalteam ist mit einem mühevollen 1:0-Sieg gegen China in die Frauen-WM in Frankreich gestartet. Die von Martina Voss-Tecklenburg gecoachte DFB-Auswahl behielt am Samstag in Rennes vor 15.238 Zuschauern dank eines Treffers der 19-jährigen Giulia Gwinn (66.) die Oberhand. Der zweifache Weltmeister ist erster Gruppe-B-Führender.

Deutschland gewinnt das WM-Spiel gegen China mit 1:0