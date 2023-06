Deutschland kickt im Krisenmodus

Nach dem nächsten ernüchternden Ergebnis für die DFB-Auswahl steigt der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick. Gewinnen sei jetzt elementar, sagt er. Am besten gleich am Dienstag.

Rudi Völler verspürte keine Lust, den nächsten Mittelklassekick der deutschen Fußball-Nationalmannschaft direkt nach Schlusspfiff zu kommentieren. Bedrückt verließ der DFB-Sportdirektor in der Nacht von Freitag auf Samstag das große Warschauer Nationalstadion, zuvor war auch schon Verbandspräsident Bernd Neuendorf in den Katakomben ohne Halt an den Reportern vorbeigelaufen. Was in den Spitzenfunktionären nach dem 0:1 gegen eine biedere polnische Auswahl vorging, war zunächst auch ohne Wortmeldungen zu erahnen. Ihre klare Aufgabe, die vergraulten Fans nach dem WM-Aus in Katar mit begeisterndem ...