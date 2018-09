Deutschland richtet Fußball-EM 2024 aus

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt. Der Deutsche Fußball-Bund erhielt am Donnerstag in Nyon den Zuschlag durch das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union. Das Bewerbungsteam um Botschafter Philipp Lahm und Bundestrainer Joachim Löw setzte sich im Duell mit der Türkei durch.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Die Verkündung fand in Nyon statt