DFB-Pokal: RB Leipzig löst erstes Finalticket

Zehn Bullen feiern einen 5:1-Sieg gegen Freiburg - Eintracht Frankfurt will am Mittwoch folgen.

Titelverteidiger RB Leipzig steht erneut im Endspiel des deutschen Fußball-Pokals. Das Bullen-Team von Trainer Marco Rose setzte sich am Dienstagabend bei der Neuauflage des Finalduells 2022 gegen den SC Freiburg vor allem dank einer starken ersten Hälfte mit 5:1 (4:0) durch. Dani Olmo (13.), Benjamin Henrichs (14.), der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai (37.) und Christopher Nkunku (45.) machten mit ihren Toren früh alles klar. In der zweiten Hälfte begnügten sich die Leipziger nach dem Ausschluss von Joško Gvardiol (58.) damit, den Vorsprung zu verwalten. Michael Gregoritsch, ÖFB-Teamstürmer in Diensten von Freiburg, gelang per Kopf nur mehr der Ehrentreffer (75.), Szoboszlai fixierte mit der letzten Aktion des Spiels den Endstand per Elfmeter (97.). Neben Gregoritsch spielte für Freiburg auch Innenverteidiger Philipp Lienhart durch. Der Salzburger Konrad Lainer lieferte im defensiven Mittelfeld bis zur 87. Minute eine starke Partie für Leipzig ab.

Auch im zweiten Pokal-Halbfinale gibt es einen Österreicher-Bezug: Die Pokal-Experten von Eintracht Frankfurt wollen sich unter der Regie von Trainer Oliver Glasner auch von der derzeitigen Sieglos-Serie nicht unterkriegen lassen. Neun Spiele warten die Frankfurter in der Bundesliga bereits auf ein Erfolgserlebnis, im Pokal läuft es für den Europa-League-Champion aber deutlich besser. Nach einem 2:0 gegen Union Berlin vor einem Monat ist die Glasner-Elf am Mittwoch (20.45 Uhr) beim VfB Stuttgart gefordert.