DFB-Präsident Grindel trat mit sofortiger Wirkung zurück

Reinhard Grindel ist von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurückgetreten. Das hat Grindel am Dienstag in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt gegeben. Der 57-Jährige zog damit nach drei Jahren als DFB-Präsident die Konsequenzen aus den Anschuldigungen und der schweren Kritik der vergangenen Tage.

SN/APA/dpa (Archiv)/Andreas Arnold Der Druck nach der Affäre um Zusatzeinkünfte war zu groß