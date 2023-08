DFB-Star Alexandra Popp musste Eltern finanziell unterstützen

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat über viele Jahre ihre Eltern finanziell unterstützt. Das berichtet die Fußballnationalspielerin in ihrer an diesem Dienstag erschienenen Autobiografie. "Sie zu unterstützen ist für mich Normalzustand geworden", erklärte Popp in dem Buch mit dem Titel "Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz" (Verlag Droemer Knaur).

Als Popp noch bei den Juniorinnen kickte, mussten ihre Mutter und ihr Vater ihren Metzgereibetrieb aufgeben und Privatinsolvenz anmelden. Sie und ihr Bruder mussten etwas aus ihrem damals knappen Einkommen beisteuern, damit die Familie über die Runden kam. Die Zeit nach der so erfolgreichen Europameisterschaft im vergangenen Jahr in England erlebte Popp angesichts der schweren Krankheit ihres Vaters sehr zwiegespalten. "Es ist die beste Zeit, und es ist die schlimmste Zeit", heißt es in der Autobiografie. "Und immer wieder springt mein Herz in tausend Stücke beim Gedanken an Papa." Nach Toren erinnert Popp seither mit ihrer Jubelgeste an ihren verstorbenen Vater.