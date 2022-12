Die berühmtesten Sprüche unserer Fußballer - nicht nur während der WM lesenswert

"Ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt". Diese WM hatte noch keine verbalen Ausrutscher. Schade. Denn es ist oft legendär, wenn Fußballer sprachlich über das Ziel hinausschießen.

Wer die Fußball-Weltmeisterschaft wohl gewinnen wird? Im Voraus lässt sich sowas ja immer schlecht sagen. Andererseits: Orakeln wird ja wohl noch erlaubt sein und wer könnte das besser als die Spieler selbst? Wer will etwa Ron Atkinsons seherischen Fähigkeiten widersprechen, wenn dieser messerscharf formuliert: "Ich wage mal eine Prognose: Es könnte so oder so ausgehen." Was für ein Satz. Er könnte sich in Katar vielleicht sogar bewahrheiten, wer weiß? Österreichs Ausnahmekicker, Trainer und Kommentator Herbert Prohaska wusste ja immer schon: ...