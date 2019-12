Die Bullen-Talente glauben gegen Liverpool an Sensation

Mit einem Heimsieg gegen den Nachwuchs des englischen Topclubs wollen Karim Adeyemi und Co. am Dienstag (14 Uhr) den Einzug ins Achtelfinale der Youth League fixieren.

Fünf Stunden bevor Red Bull Salzburg am Mittwoch gegen den FC Liverpool die große Sensation schaffen will, kämpft die U19 des österreichischen Serienmeisters in Grödig (14 Uhr) gegen die Alterskollegen des aktuellen Champions-League-Siegers um den Gruppensieg in der Youth League. Gewinnt die Elf von Trainer Frank Kramer gegen die Engländer, dann ist Platz eins fix und die Jungbullen stehen im Achtelfinale. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage müssten die Salzburger als Gruppenzweiter ins Play-off.

"Liverpool ist eine sehr gute Mannschaft, gespickt mit hervorragenden Einzelspielern. Einige Akteure konnten ihr Können schon in der ersten Mannschaft unter Beweis stellen und Arsenal im Ligacup ausschalten. Unser Ziel ist ganz klar, wir wollen das letzte Gruppenspiel gewinnen", betont Kramer, dessen Mannschaft sich im Hinspiel trotz guter Vorstellung mit 2:4 geschlagen geben musste. Danach folgten aber eindrucksvolle Vorstellungen gegen das abgeschlagene Schlusslicht SSC Napoli (7:2, 5:1) und ein verdienter 2:0-Auswärtserfolg beim belgischen Vertreter KRC Genk.

Mut macht den Jungbullen vor allem ein Blick auf die Statistik. Mit 17 Treffern in fünf Spielen stellen die Salzburger die gefährlichste Offensive der gesamten Youth League. Youngster Karim Adeyemi, der bisher drei Tore erzielen konnte, geht optimistisch in das letzte Gruppenspiel: "Unsere ganze Mannschaft ist heiß auf die Partie. Ich erwarte mir eine gute, vor allem aber auch intensive Partie, in der uns Liverpool nichts schenken wird. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere zweite Chance gegen die Engländer nutzen und uns durchsetzen werden."

Die Tabelle der Youth-League-Gruppe G