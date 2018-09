Die Euphorie soll nun das nächste Fußballfest bescheren

Nicht nur Red Bull Salzburg spielte auf der internationalen Bühne groß auf. Auch Rapid Wien kommt am Sonntag mit viel Selbstvertrauen zum Bundesliga-Schlager.

Das Thema Leipzig war für Marco Rose am Freitag Mittag abgehakt. Im Flugzeug zurück nach Salzburg analysierte der Trainer von Red Bull Salzburg mit seinem Assistenztrainer René Maric bereits Videos mit Spielszenen des nächsten Gegners Rapid Wien. Am Sonntag (Red Bull Arena, 17 Uhr, live in Sky) treffen die beiden erfolgreichen Europa-League-Fighter vom Donnerstag in der Bundesliga aufeinander. 13.000 Tickets waren bereits am Freitag für den Schlager verkauft. Die Euphorie um die Bullen erreicht neue Dimensionen, denn auch von den 3er-Packages für die Heimspiele gegen Celtic, Trondheim und Leipzig wurden schon 15.000 an den Mann gebracht.

Der souveräne Tabellenführer mit sieben Siegen aus sieben Spielen trifft auf den Tabellensiebenten: Das aktuelle Ranking zeigt für Marco Rose aber nicht ganz das wahre Kräfteverhältnis. "Wir müssen höllisch aufpassen, und hundert Prozent reinhauen. Dann haben wir eine Chance, unsere Serie weiter auszubauen."

Denn nicht nur seine eigene Truppe hat auf internationaler Bühne mit dem 3:2 bei RB Leipzig mächtig Selbstvertrauen getankt, sondern auch die Hütteldorfer. Nach dem 2:0 gegen Spartak Moskau werden Stefan Schwab und Co. am Sonntag mit breiter Brust auftreten, ist der Salzburger Erfolgscoach überzeugt. Aber sein Team braucht sich in dieser Hinsicht nicht zu verstecken. "Die Art und Weise unseres Sieges macht stolz", sagte Rose im Blick zurück auf die aufregende Nacht in Leipzig.

Den Gegner vorgeführt, 2:0 vorangelegen, aber dann doch das 2:2 kassiert: Die Geister der verpassten Champions-League-Qualifikation gegen Roter Stern Belgrad tauchten wieder auf. Doch gerade das Verarbeiten von Rückschlägen hatte der Trainer zuvor thematisiert: "Wir wollten da eine andere Körpersprache zeigen." Rechtsverteidiger Stefan Lainer bestätigte: "Nach dem Tor zum 2:2 habe ich mich an die Worte des Trainers erinnert." Weiter nach vorn spielen habe die Devise geheißen, der Lohn war das 3:2 in der 89. Minute, genial vorbereitet von Zlatko Junuzovic und Hannes Wolf jeweils per Ferse, und perfekt vollendet von Fredrik Gulbrandsen.

Die beiden Joker-Helden Junuzovic und Gulbrandsen könnten gegen Rapid wieder ein Thema für die Startelf werden, will Marco Rose doch "Frische aufs Feld" bringen und rotieren. Ob die beiden zuletzt Angeschlagenen schon wieder die Qualität für 90 Minuten haben? Rose will es behutsam angehen, auch wenn "Freddie selbst Kraft für 180 Minuten" zu haben glaubt. Der eine oder andere Sieger von Leipzig werde trotz großer Motivation diesmal geschont. Fest steht nur: "Wir werden eine richtig gute Mannschaft auf den Platz bringen."

Die Möglichkeiten der Salzburger, aus der Reserve nachzubessern, sind sicher größer als jene von Rapid. Auch weil der Europa-League-Auftakt ohne Blessuren abgegangen ist. Rapid will trotzdem nach zwölf Pflichtspielen ohne Sieg gegen Salzburg endlich wieder einmal drei Punkte gegen die Bullen holen. Trainer Goran Djuricin weiß aber, dass das schwierig wird: "Wir müssen auf höchstem Niveau spielen, um dort zu bestehen. Wir müssen einen guten Tag haben. Aber wir wissen, dass wir ihnen Paroli bieten können."