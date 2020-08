Noch nie konnte ein Team in der Champions-League-Saison alle Partien gewinnen. Das begeistert nicht nur Bayern-Fans.

Diese Quote des FC Bayern in der Fußball-Königsklasse kann sich sehen lassen: Von sechs Endspielen in der Champions League wurden 2001, 2013 und 2020 drei gewonnen. Der jüngste Triumph beim 1:0-Sieg am Sonntag in Lissabon gegen Paris St.- Germain schlägt ...