Die große Überraschung bei Red Bull Salzburg: Von der Tribüne rückte Köhn ins Rampenlicht

Torhüter Philipp Köhn steht vor dem größten Spiel in seiner bisherigen Karriere. Der 23-Jährige stieg zur Nummer eins bei Fußballmeister Red Bull Salzburg auf.

Die Spiele von Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Saison 2019/20 in der Gruppenphase der Champions League verfolgte Philipp Köhn entweder von der Ersatzbank der Bullen oder von der Tribüne aus. Unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle ist der Torhüter zur Nummer eins zwischen den Pfosten aufgestiegen. Das Play-off-Hinspiel am Dienstag gegen Bröndby ist zwar noch nicht mit einer Partie in der Champions League zu vergleichen, aber es weht schon ein Hauch von Königsklasse durch die Red-Bull-Arena. Und Köhn ist erstmals mittendrin statt nur dabei. Der 23-Jährige steht vor dem bisher bedeutendsten Spiel seiner Karriere. Nervös oder angespannt wirkte Köhn am Tag vor der Partie keinesfalls und er erklärte auch ruhig, aber mit viel Selbstvertrauen: "Ein wenig reinschnuppern durfte ich in die Königsklasse ja bereits, aber die Situation ist jetzt schon anders. Jeder will sich mit den besten Spielern messen. Wir gehen auch mit einer breiten Brust in dieses Spiel." Köhn hat sich im Kampf um die Nummer eins gegen Nico Mantl durchgesetzt. "Wir haben uns im Training gegenseitig gepusht, auch mit Alex Walke. Jetzt stimmen die Ergebnisse und ich muss weiter Gas geben." Zwei Mal in Serie ist Köhn zuletzt in der Liga ohne Gegentreffer geblieben. "Es ist wichtig, sich auf jedes Spiel zu fokussieren. Jeder Sieg ist wichtig und es freut jeden Torhüter, wenn man zu null spielen kann", sagte Salzburgs Nummer eins. Mit einem 1:0 wie zuletzt zwei Mal könnte auch Trainer Jaissle gut leben. "Das wäre ein Sieg und okay."