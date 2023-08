Die Kickerinnen sind endlich so wichtig wie die Sumoringer

Als einziger Viertelfinalist war Japan schon einmal Weltmeister - gelingt eine Wiederholung des Coups von 2011?

Der sensationelle Sieg der Japanerinnen über die Gastgeberinnen aus Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2011 inspirierte die heutige Nationalspielerin Fuka Nagano zu ihrer Karriere. Im Halbfinale ging es damals dann gegen die Schwedinnen - wie nun im WM-Viertelfinale der Japanerinnen im neuseeländischen Auckland. Im Endspiel machte ein Sieg über die USA im Elfmeterschießen den Triumph perfekt.

"Ich erinnere mich sehr gut an die Tore. Als ich aufgewachsen bin, habe ich die "Nadeshiko"-Spielerinnen viele Jahre lang verfolgt", erzählte die 24-jährige Nagano vor der Partie am Freitag (9.30 Uhr MESZ/live in ORF 1). "Insofern möchte ich der jüngeren Generation zeigen, dass wir jeden schlagen können, und so viele junge Zuschauer wie möglich inspirieren."

Für die Auswahl um Kapitänin Saki Kumagai - die 32-Jährige wechselte diesen Sommer vom deutschen Meister FC Bayern München zur AS Rom - geht es gegen Schweden um den Einzug ins Halbfinale. Längst gilt Japan als ein Topfavorit: Der WM-Zweite von 2015 rauschte nur so durch die Vorrunde, besiegte dabei unter anderem Spanien mit 4:0 und kassierte erst beim 3:1 im Achtelfinale gegen Norwegen das erste Gegentor im Turnier.

Trainer Futoshi Ikeda kann vor allem auf Hinata Miyazawa bauen: Die 23-Jährige erzielte bereits fünf Tore - und trägt ein weißes Haarband zu Ehren ihres Idols Nahomi Kawasumi, die 2011 wie Kumagai Weltmeisterin wurde. "Wir sind bereit, gegen jeden Gegner zu kämpfen", warnte Kumagai. "Das liegt meiner Meinung nach an unserer guten Vorbereitung. Dass wir in der Lage sind, die Taktik je nach Gegner zu wechseln, ist ein sehr positiver Aspekt." Die Abwehrspielerin führt ein junges Team an, das größtenteils aus den U20-Weltmeisterinnen von 2018 besteht.

Trotz ihrer bisherigen Erfolge müssen die Japanerinnen in ihrer Heimat noch um Aufmerksamkeit kämpfen. Ihre beiden ersten Gruppenspiele wurden - aus Rücksicht auf ein Sumoturnier - nur auf einem Satellitenkanal ausgestrahlt. Das Spanien-Spiel lief im Hauptprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders NHK: Aber nur 6,4 Prozent der Haushalte in der Kanto-Region, zu der auch Tokio gehört, schauten dabei nach Angaben der "Japan Times" zu.

Schweden ist vor allem vor dem schnellen Passspiel der "Nadeshiko" - das Wort soll die Anmut, Bescheidenheit, Reinheit und Schönheit japanischer Frauen preisen - gewarnt. Lina Hurtig, die gegen die USA den entscheidenden Elfmeter verwandelte, gab das Erfolgsrezept für das Viertelfinale aus. "Gib denen nicht den Ball", sagte sie auf die Frage eines Reporters, worauf es ankommen werde. Sie stellte ihre Mannschaft bereits darauf ein, dass es vor allem in der Defensive anstrengend werde.