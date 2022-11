Die Millionen-Stars: Stürmer von Red Bull Salzburg übertreffen den neuen WM-Star

DFB-Stürmer Niclas Füllkrug steht bei einem Marktwert von fünf Millionen Euro. Alle Angreifer von Österreichs Fußballmeister Salzburg werden noch mit einer höheren Summe gehandelt. Red Bull Salzburg darf sich auch über eine Umsatzrekord freuen.

Vergessen sind in Fußball-Deutschland die Debatten über die One-Love-Kapitänsbinde oder das Geraunze um einen fehlenden Topstürmer. Das DFB-Team hat mit Niclas Füllkrug wieder einen Spieler mit der Nummer neun auf dem Rücken, der für Aufbruchstimmung sorgt - einen echten Mittelstürmer. Alles andere ist wieder Nebensache. Der Sturmtank stach als Joker gegen Spanien. Füllkrugs Quote lautet: drei Länderspiele, zwei Tore. Füllkrug, der in Bremen zusammen mit den beiden ÖFB-Nationalspielern Romano Schmid und Marco Friedl spielt, genießt zwar das Rampenlicht, ist aber ...